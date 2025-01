SÃO PAULO E CORINTHIANS

Sem gratuidade na final: Saiba os valores dos ingressos para a decisão da Copinha

O embate final será no Pacaembu, neste sábado (25), às 10h

Apesar da gratuidade que acompanha os jogos da Copinha, a final será diferente. Paga, os valores dos ingressos para a grande decisão, disputada por São Paulo e Corinthians neste sábado (25) no Pacaembu, já foram divulgados para quem quer se programar para acompanhar o embate. O jogo começará às 10h, e contará com diversos enredos de peso, com sete possíveis recordes que podem ser batidos. >

Já os mais caros terão acesso ao setor coberto, no lado oeste da arena. No entanto, há um porém - somente torcedores tricolores podem adquirir as entradas, já que os clássicos em São Paulo têm torcida única. Para escolher qual time poderia levar sua torcida, o critério foi a escolha por quem fez a melhor campanha no torneio. >