Sem Neymar, Al-Hilal tem destaque de outro brasileiro em vitória no Sauditão

Ainda sem Neymar, em recuperação de lesão, o Al-Hilal contou com o brilho de outro brasileiro para vencer no Campeonato Saudita. O atacante Malcom abriu o placar na vitória por 2x0 sobre o Al-Ettifaq, nesta segunda-feira (28), no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riad, pela 4ª rodada da competição. Salem Al-Dawsari ampliou, ainda no primeiro tempo.



Com a vitória, o time do técnico Jorge Jesus chegou aos 10 pontos e assumiu a vice-liderança provisória do Sauditão. Neste momento, está atrás apenas do Al-Ittihad, que venceu o Al-Wehda por 3x0 e chegou aos 12 pontos, mantendo os 100% de aproveitamento. Mas pode ser superado pelo Al-Ahli, com 9, que jogará nesta terça-feira (29), no complemento da rodada. Já o Al-Ettifaq permaneceu com 7 pontos, na 5ª posição.