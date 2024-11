FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

Sete opções de bares em Salvador para assistir à final da Copa do Brasil

Flamenguistas e Atleticanos contam com opções ‘exclusivas’ para assistir aos jogos

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de novembro de 2024 às 11:00

Flamengo x Atlético-MG decidem campeão da Copa do Brasil neste domingo (10) Crédito: Divulgação

Se reunir entre amigos, beber e resenhar. Essa é a rotina daquele grupo de torcedores que se junta para assistir ao jogo do time de coração. Neste domingo (10), chegou a vez dos torcedores de Flamengo e Atlético-MG se juntarem em Salvador para assistir à final da Copa do Brasil. Confira sete indicações de bares e estabelecimentos para acompanhar a partida.

Após vencer o primeiro jogo no Maracanã por 3x1, os rubro-negros viajam à Belo Horizonte para defender a vantagem de dois gols e poder entoar o grito de campeão. No entanto, o Galo conta com a força da torcida na Arena MRV para tentar virar o jogo e acabar com a festa dos cariocas.

Onde ver ao jogo:

Five Sport Bar

Five Sport Bar Crédito: Divulgação

Localização: Shopping Paralela ou Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)

Shopping Paralela ou Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas) Horário: 12h às 21h (Paralela); 12h às 21h (Parque Shopping)

12h às 21h (Paralela); 12h às 21h (Parque Shopping) Rede social: clique aqui

Bar do Léo

Bar do Léo Crédito: Divulgação

Localização: Rua Góes Calmon, 63 - Saúde

Rua Góes Calmon, 63 - Saúde Horário: 12h às 0h

12h às 0h Rede social: clique aqui

Bar da Resenha

Bar da Resenha Crédito: Divulgação

Localização: R. São Paulo, 413 - Pituba

R. São Paulo, 413 - Pituba Horário: 15h às 23h

15h às 23h Rede social: clique aqui

Sindicato da Cerveja

Sindicato da Cerveja Crédito: Google Street View

Localização: Largo da Baixa do Bonfim, 44-178 - Bonfim

Largo da Baixa do Bonfim, 44-178 - Bonfim Horário: 12h às 0h

12h às 0h Rede social: clique aqui

Detroit Steakhouse

Detroit Steakhouse Crédito: Divulgação

Localização: Shopping Bela Vista

Shopping Bela Vista Horário: 12h às 22h

12h às 22h Rede social: clique aqui

Opção Flamenguista

Aleatórios Bar

A Flabahia, uma das embaixadas oficiais do Flamengo, está com um evento exclusivo no Aleatórios Bar. Neste domingo, o ambiente será exclusivo para torcedores do time e o uso de camisas do Flamengo será obrigatório para homens. É necessário garantir a presença, de forma gratuita, através da plataforma Sympla.

Localização: Rua Miguel Navarro Y Cañizares, 234 - Pituba

Rua Miguel Navarro Y Cañizares, 234 - Pituba Horário: 14h às 21h

14h às 21h Rede social: clique aqui

Opção Atleticana

Cau Botequim

Já o Consulado do Galo costuma se reunir no Cau Botequim para acompanhar os jogos do Atlético-MG, como no primeiro confronto da final. Não é necessário fazer reserva para conseguir assistir ao jogo.

Localização: R. das Dálias, 480 - Pituba

R. das Dálias, 480 - Pituba Horário: 15h às 22h

15h às 22h Rede social: clique aqui

