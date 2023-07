Shakira e Hamilton tiveram três encontros secretos em Ibiza

Os rumores sobre um suposto relacionamento entre Shakira e Lewis Hamilton voltaram a circular. Os dois teriam se encontrado três vezes na casa da colombiana em Ibiza, na Espanha, de forma secreta. De acordo com o paparazzo Sergio Garrido, a artista recebeu o piloto no começo do mês, durante uma pausa na temporada da Fórmula 1.



"Quando os funcionários saíram, a cantora ficou sozinha com seu segurança particular e recebeu visitas de Hamilton", disse Garrido, em entrevista ao programa espanhol Ya Es Mediodia, da TV Telecinco.