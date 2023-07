Site do Real Madrid proíbe colocar nome de Mbappé em camisas

Mbappé em treino do PSG na temporada 2023/24. Crédito: C. Gavelle / PSG

O futuro de Mbappé segue incerto. O atacante ainda tem mais um ano de contrato com o Paris Saint-Germain, mas pode ser negociado na atual janela de transferências para o Real Madrid. Com a possibilidade, alguns torcedores merengues tiveram a ideia de já comprar a camisa do time espanhol com o nome do jogador francês. Mas foram proibidos de levar o plano adiante.



Isso porque o Real está barrando quem tenta comprar o uniforme do time com o nome de Mbappé em sua loja online oficial. Quem tenta personalizar a peça dessa forma recebe uma mensagem instantânea: "Pedimos desculpa! Nossa política de personalização não permite o uso deste nome".

O Real Madrid anunciou que seus torcedores estão proibidos de aplicar o nome "Mbappé" em suas camisas.



- Nossa política de personalização não permite o uso deste nomepic.twitter.com/I0uyfMCIxn — Goleada Euro (@goleada_euro) July 21, 2023

Mbappé tem contrato com o Paris Saint-Germain por mais um ano, até o fim da temporada 2023/24. O atacante já disse à diretoria que não quer estender o vínculo, decisão que parece ter irritado o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi. Recentemente, o mandatário afirmou que "se Kylian quiser ficar (no PSG), precisa assinar um novo contrato".

Dessa forma, o nome do jogador teria sido colocado no mercado, e o Real Madrid é cotado como favorito para a contratação. Mas, com a proibição da personalização, os torcedores terão que esperar a possível oficialização do negócio para comprar uma camisa com o nome do astro.

O veto, aliás, viralizou nas redes sociais. Afinal, o nome de qualquer outro jogador de futebol é permitido - incluindo de atletas do rival Barcelona. Até o momento, o Real Madrid não se manifestou a respeito do caso.