'Só porque assaltaram minha mulher, eu atiro no primeiro preto que vejo?', desabafa prima de Igor Melo

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 13:24

Igor atualmente produz conteúdo para o YouTube e nas redes sociais Crédito: Reprodução

Dono do canal Informe Botafogo, o universitário Igor Melo de Carvalho, de 31 anos, foi baleado nas costas por um policial militar da reserva, na madrugada de segunda-feira (24), na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo familiares do estudante, ele foi confundido com um assaltante pela esposa do PM e perseguido por eles. Prima do influenciador, a pesquisadora Pâmela Carvalho fez um forte desabafo sobre o episódio.>

Ela afirmou que Igor saia de da boate Batuq, onde trabalhava para complementar a renda de sua família, para casa. O rapaz pediu uma moto por aplicativo e, no caminho, foi alvejado. Ele conseguiu ligar para colegas de trabalho, que foram até o local e o socorreram ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. >

"Meu primo está tendo que ficar com um policial do lado dele no hospital. E o casal que fez isso? Os dois tem passagem pela polícia, por injúria, por violência. O cara era da polícia. Como assim? Só porque assaltaram a minha mulher, eu vou sair atirando no primeiro preto que eu vejo?", desabafou Pâmela, ao jornal O Globo.>

"Achei que meu primo tinha sofrido uma tentativa de assalto, e tinha levado um tiro, só foi depois entendemos que ele estava sendo tido como o assaltante, quando íamos imaginar isso? O assalto foi por volta das 23h e meu primo saiu uma da manhã para o trabalho, então assim, basta ser preto, não tinha nada com ele", completou.>

De acordo com a família de Igor, ele perdeu um rim e comprometeu o estômago e intestino. Ele está estável, respirando bem, mas ainda em estado de choque, segundo a família. O estudante está mantido sob custódia no Hospital estadual Getúlio Vargas.>

"Ele acorda às vezes assustado, falando que não fez nada, é um choque para ele. Estamos com esperança de que tudo fique bem, mas é inadmissível isso. Acontece todo dia, mas não podemos aceitar", falou Pâmela.>

Ainda segundo o jornal O Globo, durante a manhã desta terça-feira (25), policiais da 21 DP (Bonsucesso) foram até o hospital para colher o depoimento da família do jornalista. O homem que pilotava a moto de aplicativo já foi transferido para uma unidade de Benfica. Os dois terão que passar por uma audiência de custódia ainda nesta terça-feira.>