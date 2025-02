APÓS CLÁSSICO

Mourinho é acusado de racismo após Galatasaray x Fenerbahçe: 'Macacos'

Técnico português vem colecionando polêmicas desde que chegou ao futebol turco

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 12:55

José Mourinho, técnico do Fenerbahçe Crédito: Fenerbahçe/Divulgação

José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, foi acusado de racismo pelo Galatasaray após o empate sem gols entre as equipes, na última segunda-feira (24), em Istambul, pela 25ª rodada do Campeonato Turco. Durante entrevista coletiva pós-jogo, o treinador português se referiu aos jogadores da equipe rival como "macacos".>

"Se fosse um árbitro turco, depois do mergulho no primeiro minuto... E o banco deles, pulando como macacos, em cima do garoto... Se fosse um árbitro turco, você teria um cartão amarelo com um minuto, e depois com cinco minutos eu teria que substituí-lo", disse Mourinho, ao responder uma pergunta sobre o zagueiro Yusuf Akcicek, do Fenerbahçe.>

O Galatasaray usou as redes sociais para denunciar a postura do treinador. O clube afirmou que Mourinho tem feito “declarações depreciativas contra o povo turco” desde que chegou ao país, e anunciou que entrará com uma denúncia formal contra ele no Ministério Público, além de acionar a Uefa e a Fifa.>

"O técnico do Fenerbahçe, José Mourinho, tem usado regularmente palavras depreciativas contra o povo turco desde que chegou ao país. Agora, ele adicionou uma retórica desumana às suas declarações imorais. Informamos que entraremos com uma queixa criminal no Ministério Público e apresentaremos uma denúncia à UEFA e à FIFA por suas falas racistas", publicou o Galatasaray.>

Já o Fenerbahçe saiu em defesa de seu treinador e disse que os comentários foram tirados de contexto e distorcidos. “As expressões usadas por José Mourinho para descrever a reação exagerada da comissão técnica adversária às decisões da arbitragem não podem, de forma alguma, ser associadas ao racismo”, declarou o clube.>