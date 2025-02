ALTO CUSTO

Estádio do Flamengo deve ser o mais caro do Brasil e vai custar duas vezes a Fonte Nova; veja valores

Previsão é que arena do rubro-negro carioca tenha 60 metros de altura, o que equivale a um prédio de 20 andares

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 11:25

Projeto do estádio do Flamengo Crédito: Reprodução

O estádio do Flamengo se encaminha para ser o mais caro do Brasil. Ao menos, é o que prevê o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista. Após a conquista da Taça Guanabara, Bap revelou uma nova previsão de custo para a construção da arena no Gasômetro - e os valores são bem maiores que o projeto de R$ 1,9 bilhão calculado pela diretoria anterior.>

"O que eu posso dizer agora é que não tenho a menor dúvida de que o número de R$ 1,9 bilhão não é verdadeiro, e que esse número a ser confirmado é perto de R$ 3 bilhões, ou mais. Então o que nós vamos fazer é esperar que esses estudos sejam completados, e provavelmente em uns 60 dias a gente vai ter uma posição mais abalizada para dividir com vocês", falou, em entrevista ao site ge.>

Imagem do projeto do estádio do Flamengo Crédito: Reprodução

Se a nova previsão for confirmada, o futuro estádio do Flamengo passaria a ser o mais caro do Brasil, seja em valores absolutos quanto em corrigidos pela inflação. O ge fez um levantamento usando o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) para atualizar os custos das obras das arenas brasileiras. >

De acordo com os dados, o estádio rubro-negro irá custar mais que o dobro da Fonte Nova - que, pelos cálculos do site, teria um valor atual de R$ 1,4 bilhão. A previsão é de que a capacidade total da nova arena seja de 77.923 mil torcedores. O projeto aponta que a distância entre a arquibancada e o gramado será uma das menores do Brasil (6,81 metros), e há a previsão de 6.200m² de painéis de LED, sendo o principal dentro do estádio e com visão 360º. >

Imagem do projeto do estádio do Flamengo Crédito: Reprodução

A arena também deve ter 60 metros de altura - o que equivale a um prédio de 20 andares -, com 27 elevadores espalhados pela sua estrutura, além de 16 rampas integradas para acesso interno. Isso faria o estádio ser mais alto do que o Maracanã e o estádio do Real Madrid, por exemplo.>

Confira a lista dos estádios mais caros do Brasil:>

Mané Garrincha*: Custo (inauguração): R$ 1,4 bilhão (2013); Custo (atualizado): R$ 2,9 bilhões>

Maracanã*: Custo (inauguração): R$ 1 bilhão (2013); Custo (atualizado): R$ 2,2 bilhões>

Neo Química Arena: Custo (inauguração): R$ 1 bilhão (2014); Custo (atualizado): R$ 2,1 bilhões>

Mineirão*: Custo (inauguração): R$ 695 milhões (2012); Custo (atualizado): R$ 1,5 bilhão>

Fonte Nova*: Custo (inauguração): R$ 684,4 milhões (2013); Custo (atualizado): R$ 1,4 bilhão>

Arena do Grêmio: Custo (inauguração): R$ 600 milhões (2012); Custo (atualizado): R$ 1,3 bilhão>

Arena da Amazônia: Custo (inauguração): R$ 660,5 milhões (2014); Custo (atualizado): R$ 1,3 bilhão>

Allianz Parque: Custo (inauguração): R$ 660 milhões (2014); Custo (atualizado): R$ 1,2 bilhão>

Arena MRV: Custo (inauguração): R$ 1 bilhão (2023); Custo (atualizado): R$ 1,1 bilhão>

Arena Pantanal: Custo (inauguração): R$ 583 milhões (2014); Custo (atualizado): R$ 1,1 bilhão>

Arena Pernambuco: Custo (inauguração): R$ 532,6 milhões (2013); Custo (atualizado): R$ 1,1 bilhão>

Castelão*: Custo (inauguração): R$ 518,6 milhões (2013); Custo (atualizado): R$ 1,1 bilhão>

Arena das Dunas: Custo (inauguração): R$ 400 milhões (2014); Custo (atualizado): R$ 820,8 milhões>

Pacaembu*: Custo (inauguração): R$ 800 milhões (2025); Custo (atualizado): R$ 800 milhões>

Ligga Arena*: Custo (inauguração): R$ 391,5 milhões (2014); Custo (atualizado): R$ 798,5 milhões>

Beira-Rio*: Custo (inauguração): R$ 330 milhões (2014); Custo (atualizado): R$ 667,2 milhões>