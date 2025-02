JOGO ÚNICO

Saiba como chega o Vitória para encarar o Maranhão na estreia da Copa do Brasil

Confronto contra os maranhenses ocorre nesta terça-feira (25), a partir das 19h

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 05:00

Vitória está preparado para enfrentar o Maranhão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Uma nova competição se inicia para o Vitória nesta terça-feira (25), a Copa do Brasil. Se na temporada passada o rubro-negro começou direto na terceira fase, em 2025 volta a participar desde o início do torneio. Desta vez, o adversário na estreia será o Maranhão, a partir das 19h, no estádio Castelão de São Luís.>

No último final de semana, o treinador Thiago Carpini preservou os principais jogadores do elenco visando o confronto diante do Demolidor de Cartazes, como é chamado o rival do Vitória. Nomes como Matheuzinho, Neris, Willian Oliveira, Gabriel Baralhas e outros foram poupados e devem iniciar entre os titulares. >

As novidades para o comandante rubro-negro fica por conta dos retornos de Carlos Eduardo e Camutanga. O atacante se recuperou de contusão e já entrou durante o segundo tempo contra o Atlético de Alagoinhas, e o zagueiro ficou toda a partida no banco após ser relacionado pela primeira vez desde a lesão ligamentar sofrida em 2024. Já o volante Thiaguinho, após se recuperar da concussão que sofreu no treino da sexta-feira passada e treinar normalmente dois dias seguidos, foi relacionado para a viagem.>

Carpini só não poderá contar com força total por conta de dois desfalques. Caio Vinícius continua em transição e o atacante Fabri se recupera de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e ainda não está liberado para atuar. >

Provável titular, ao lado de Neris, o zagueiro Lucas Halter já foi campeão da Copa do Brasil em 2019. O defensor rubro-negro comentou sobre a experiência na competição e alertou para a atenção durante todo o jogo. “O nível de experiência vai evoluindo durante os anos, mas a gente sabe que vai ser uma partida difícil, por ser eliminatória. Vão ter desafios nos 90 minutos e a gente tem que estar preparado para o que vamos enfrentar. Não só eu, mas toda a equipe tem uma certa experiência para esse tipo de jogo”, disse.>

Em jogos pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil de 1979, foram disputados apenas três jogos entre as duas equipes, com duas vitórias do Leão e um empate. Com o Maranhão como mandante, os dois clubes se enfrentaram apenas uma vez, sendo o único empate do confronto. Para passar de fase, o Vitória precisa seguir o retrospecto do confronto e seguir vencendo.>