MERCADO DO LEÃO

Vitória faz sondagem por volante do Athletico-PR, diz jornalista

Rubro-negro continua no mercado até o final da primeira janela de transferências de 2025

O volante Felipinho, titular do Athletico-PR, despertou o interesse do Vitória para reforçar o elenco comandado por Thiago Carpini em 2025. Segundo a jornalista Monique Vilela, setorista da equipe paranaense, o Leão da Barra sondou a situação do jogador, que tem contrato com o Furacão até fevereiro de 2028. >

A possível ida de Felipinho para o Vitória seria para preencher uma lacuna ainda existente no elenco do clube baiano. O plantel de Carpini não conta com um volante canhoto. O treinador do Leão conta com sete opções de cabeça de área, todos destros. São eles: Ronald, Dionísio, Gabriel Baralhas, Willian Oliveira, Ricardo Ryller, Thiaguinho e Val Soares.>