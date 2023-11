Sócios do Vitória aprovam estrela dourada acima do escudo após título da Série B

Dono da loja de bordados, Adelmo Almeida exibe estrelas orgulhoso. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O presidente do Vitória Fábio Mota anunciou neste sábado (18) que o clube terá uma estrela dourada em cima do escudo para comemorar o título da Série B de 2023.



A inclusão da estrela na camisa foi decidida por 87% dos votos de sócios torcedores em uma enquete realizada no site do clube.



Antes mesmo do resultado ter sido divulgado, os torcedores já faziam fila em uma loja de confecções de Salvador no dia seguinte à conquista do título.

Neste sábado (18), torcida e time se unem num só coro para comemorar o acesso, o título e se despedir do Barradão em 2023.

Torcedores aprovam estrela

"Para nós torcedores é indiscutível que tem que ter estrela e dourada. É um título de projeção nacional", vibrou o torcedor do Vitória e o dono da loja de confecções Adelmo Almeida, um dia depois do Vitória conquistar o primeiro título nacional de sua história. O tropeço do Criciúma diante do Guarani no fechamento da 36a rodada garantiu a taça da Série B do Brasileiro ao Leão.

O policial militar Gabriel Lima, 37 anos, conta que estava ansioso para ver a estrela no peito. "Trouxe só duas porque são as mais novas e as que vou usar no final de semana, mas tenho mais 18 para trazer", avisou.