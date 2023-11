Vai ter estrela no escudo? Vitória lança enquete para decidir

Título confirmado, Série B conquistada, encontro com o troféu marcado para sábado (18), no jogo contra o Sport no Barradão. O torcedor do Vitória já grita que é campeão brasileiro, mas a pergunta que não quer calar é: vai ter estrela no escudo ou não? A resposta virá por vias democráticas.



O Vitória anunciou a abertura de uma votação para decidir se a estrela fará parte oficialmente do escudo. Apenas sócio-torcedores terão direito a participar da enquete, que já está disponível no site do Sou Mais Vitória.