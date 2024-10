CAPITÃO

Suspenso, Wagner Leonardo assiste jogo na torcida e reafirma realização pessoal no Vitória

Zagueiro do Leão passou parte do primeiro tempo nas arquibancadas do Barradão para assistir ao jogo contra o Fluminense

Publicado em 27 de outubro de 2024 às 05:15

Wagner Leonardo se juntou aos torcedores do Vitória para apoiar o time no início da partida Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de Léo Gomes em 2022, outro jogador do Vitória se juntou aos torcedores para apoiar o clube das arquibancadas. Mesmo não sendo formado nas categorias de base do time baiano, o zagueiro e capitão Wagner Leonardo reforçou a sua identificação com a equipe rubro-negra ao passar parte do primeiro tempo em meio a uma das torcidas organizadas do Leão. Em entrevista após o final da partida contra o Fluminense, o atleta falou sobre o momento.

"A semana toda a torcida fez campanha para que eu tivesse com eles na arquibancada. A gente sabe que nos nossos momentos ruins, eles não vêm aqui quebrar carro. Claro que tem a cobrança, mas eles não partem para a violência. Estão sempre nos apoiando no momento ruim. E em um momento como esse, pude atender o pedido deles de estar vivendo um pouco esse ambiente. É uma situação totalmente diferente. O que eu vivo aqui é um sonho de criança e espero que a gente continue agora focado nas próximas semanas para poder conquistar nosso objetivo que é poder deixar o Vitória no melhor lugar possível no campeonato", explicou.

"Foi no começo da partida somente, eu fiquei uns 10, 15 minutos do primeiro tempo [junto à torcida]. Queria ter comemorado o primeiro pênalti, ia ser mágico poder comemorar com eles se tivesse dado o primeiro pênalti, mas está bom. Foram 10, 15 minutos e depois eu vim aqui assistir no camarote e voltar par aa minha realidade, que é estar aqui com o pessoal, mas foi um momento único que eu nunca vou esquecer", completou.

Fora de campo, Wagner viu o Leão sair na frente com o gol do companheiro de zaga Neris e, já no final da partida, Alerrandro desempatar com um gol de pênalti. O capitão do Vitória fez questão de citar os companheiros e dar os parabéns pelas atuações. "Eu tenho que parabenizar o que a equipe fez hoje dentro de campo. A gente precisava muito dessa vitória. Eles [Neris e Alerrandro] vem procurando esse gol. Muito feliz, ele [Neris] merecia esse gol. Nossa centroavante estava fez o gol também de pênalti, não fugiu da sua responsabilidade, só tenho que parabenizar a equipe", disse.

"O recado é para nós mesmos, sabemos da nossa capacidade, a gente sabe o que a gente pode produzir. Então, é uma vitória para nós, para o nosso torcedor, para quem está aqui no nosso dia-a-dia e a gente está vivo no campeonato. Sabemos da nossa força no Barradão. Agora é não deslumbrar, não conquistamos nada ainda e nem está tudo perdido, mas estamos no caminho certo. Continuar trabalhando para conquistar os objetivos que a gente tem traçado aqui internamente", finalizou.