Everaldo rejeita rótulo de herói, mas quer ser peça importante no Vitória e mira 'lei do ex' contra o Flu

Atacante celebrou gol após ter ficado cinco meses sem jogar

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 19:07

Herói do Vitória no triunfo sobre o Red Bull Bragantino, na última rodada do Brasileirão, o atacante Everaldo não se coloca como um "salvador da pátria" rubro-negra, mas quer ser uma peça importante na reta final do Campeonato Brasileiro.

Durante entrevista, nesta quinta-feira (24), na Toca do Leão, o jogador celebrou o feito, mas dividiu o mérito com os companheiros e a comissão técnica. O gol foi importante para tirar o clube baiano da zona de rebaixamento da Série A.

“Não me considero um herói. Apenas fui o atleta que fez o gol da vitória, mas acho que herói é todo o grupo, o treinador, toda comissão, porque eles têm nos dado forças. Eles têm nos dado o melhor no dia-a-dia para que a gente possa chegar dentro de campo e estar preparados para poder dar o resultado. Herói é o grupo todo. Espero que possa chegar no sábado e a gente possa continuar contribuindo”, iniciou ele.

Por sinal, Everaldo tem um bom motivo para manter o faro artilheiro. Neste sábado (26), o Vitória recebe o Fluminense, clube pelo qual o atacante ganhou destaque entre 2018 e 2019, se voltar a marcar, o jogador fará valer a "lei do ex" no Barradão. O duelo é ainda um confronto direto na tabela da Série A.

“Eu espero fazer a lei funcionar neste sábado, mas eu não penso nisso não, porque eu sei que o que eu tenho que fazer é trabalhar. Gol a gente sabe que é consequência do trabalho, sai naturalmente. O meu único pensamento é de poder fazer boas partidas, me doar dentro de campo, dar o meu máximo e poder ajudar o Vitória. Os gols vão acontecer naturalmente", completou.

Durante a entrevista, o clima de descontração tomou conta do ambiente rubro-negro quando o atacante Osvaldo entrou na sala de imprensa e, no melhor estilo jornalista, perguntou qual foi o sentimento do companheiro após voltar a marcar um gol. Sem titubear, Everaldo respondeu o questionamento do amigo:

“Uma emoção muito boa, sentimento bom demais. Já estava há um tempo sem marcar e isso incomoda, mas graças a Deus eu pude fazer o gol e é uma emoção incrível poder comemorar diante do torcedor do Vitória e, principalmente, no gol onde ficam os Imbatíveis”, explicou.

DRAMA

A pergunta de Osvaldo não foi à toa. Além de ajudar o Leão na luta contra a zona de rebaixamento, o gol sobre o Red Bull Bragantino teve um significado especial para Everaldo, que ficou cinco meses afastado dos gramados por conta de uma lesão. Um período difícil na carreira do atleta.

“Um dos momentos mais difíceis foi nas finais do baiano, onde eu queria poder ajudar meus companheiros e não estava apto a poder jogar. Também no início do Brasileiro, porque eu vim assistir a todos os jogos e, quando você está de fora e não pode ajudar, te incomoda bastante. Hoje eu estou bem e apto para jogar. Tenho dado o meu máximo para que eu possa recuperar esse tempo que perdi por essa lesão”, analisou.

Apesar da fase animadora que vive agora, Everaldo só ficou em cima do muro sobre a titularidade. Nesse ponto, o atacante prefere deixar a decisão nas mãos do técnico Thiago Carpini.