SÉRIE A

Vitória faz penúltimo treino antes de enfrentar o Fluminense no Barradão

O Vitória deu prosseguimento à preparação para o jogo contra o Fluminense, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto contra os cariocas está marcado para este sábado (26), quando o clube rubro-negro recebe os rivais no Barradão, a partir das 16h.

Na penúltima sessão de treino antes do embate, os jogadores do clube se apresentaram ao CT Manoel Pontes Tanajura pela tarde. Após a ativação pré-treino na academia e o aquecimento na área externa do campo do Barradão, Thiago Carpini e comissão comandaram o treino tático.