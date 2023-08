Anderson Talisca é um dos destaques do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Crédito: Divulgação/Al-Nassr

Revelado pelo Bahia, o atacante Anderson Talisca ainda não tem definido quando deixará o futebol da Arábia Saudita para voltar ao Brasil, mas o jogador do Al-Nassr revelou em qual time deseja jogar no retorno.



Em entrevista ao canal GOAT, o baiano afirmou que tem o sonho de atuar pelo Corinthians. Talisca explicou que deseja encerrar a carreira no Bahia, mas antes quer defender o alvinegro.



“Eu sempre falei que planejo encerrar a minha carreira no Bahia, mas sempre deixei um desejo muito grande: que, se fosse para eu voltar para o Brasil e jogar um dia, queria jogar em um time que eu sou torcedor. Adivinha? O Corinthians”, disse ele.

💭 Caso volte ao Brasil, @talisca_aa tem um sonho definido: jogar pelo @Corinthians, seu clube de coração ao lado do @ecbahia!



Aposto que a torcida do Timão gostaria desse reforço, hein? 👀



▶️ Confira a entrevista completa aqui: https://t.co/RpdsDPG5ST#LetsGOAT pic.twitter.com/Laik5fy6ea — Canal GOAT (@CanalGOATBR) August 16, 2023

Talisca disse ainda que no passado uma transferência para o Corinthians ficou perto de acontecer.

“Teve (perto de acontecer) algumas vezes, mas é muito difícil. Eu tive, sim, umas conversas no passado. É o clube que eu sou torcedor, então gosto, sabe? É gostoso. Eu sou torcedor, aprendi a torcer para o Bahia e para o Corinthians. Foi sempre assim, desde que eu entrei no Bahia, então é uma parada que sou eu mesmo. Eu gostaria de jogar naquele estádio, com aquela torcida”, completou.

Aos 29 anos, Talisca está há três temporadas no Al Nassr, da Arábia Saudita. No último ano ele ganhou a companhia do astro português Cristiano Ronaldo. Com a injeção financeira realizada pelo governo do país no futebol, a liga local deu um salto com nomes estrelados, como Neymar, que defenderá o rival Al-Hilal.