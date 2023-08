Técnica diz que James 'perdeu o controle' ao pisar em rival; veja

Lauren James deu pisão em Michelle Alozie, da Nigéria, durante jogo da Copa do Mundo Feminina. Crédito: BBC Sport/Reprodução e Lionesses/Divulgação

Atacante da Inglaterra, Lauren James foi expulsa após dar um pisão nas costas de Michelle Alozie, da Nigéria, em jogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. O lance foi o assunto mais comentado da partida, que terminou com classificação da equipe europeia. Em entrevista coletiva, a técnica da seleção inglesa, Sarina Wiegman, disse que a inexperiência fez com que James "perdesse o controle".



"Ela é inexperiente neste palco e em uma fração de segundo perdeu suas emoções. Não é algo que ela fez de propósito. Ela se desculpou e se sentiu muito mal", afirmou.

O episódio aconteceu na reta final do segundo tempo. Aos 42 minutos da etapa, Lauren e Alozie se chocaram. Ao se levantar, a atacante inglesa pisou nas costas da nigeriana. Inicialmente, a árbitra Melissa Borjas aplicou um cartão amarelo. Mas o árbitro de vídeo indicou a revisão e atleta acabou expulsa.

"Ela nunca iria querer machucar alguém. Ela é a pessoa mais doce que conheço. Era tarde no jogo, então os jogadores ficam um pouco cansados. É uma grande lição para ela aprender", disse a treinadora.

Para Michelle Alozie, a ação foi incompreensível. "Fiquei um pouco surpresa com a reação dela ao desarme. Não acho que foi realmente necessário. Estou bem, apesar do pisão. Fiquei meio confusa inicialmente. Não entendi o que estava acontecendo no começo. Não há ressentimentos, é apenas um jogo", falou, em entrevista à BBC.

A Inglaterra ficou com a classificação ao vencer a Nigéria nos pênaltis, por 4x2, após o empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. A equipe agora aguarda a equipe vencedora do confronto entre Colômbia e Jamaica, nesta terça-feira (8), às 5h. O duelo das quartas de final está marcado para o sábado (12), às 7h30, em Sydney, na Austrália.

Artilheira da equipe, com três gols, Lauren James será desfalque por causa da expulsão. Mas, além de cumprir a suspensão automática, a jogadora também corre o risco de sofrer mais duas partidas de punição, caso a FIFA julgue necessário. Com isso, ela pode perder o restante do Mundial, em caso de classificação da seleção da Inglaterra.