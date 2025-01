DE SAÍDA

Técnico do Santos confirma negociação por Thaciano, do Bahia: 'Vai dar qualidade'

Pedro Caixinha elogiou jogador tricolor durante apresentação no clube paulista

Gabriel Rodrigues

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 15:09

Thaciano fechou 2024 como artilheiro do Bahia, com 15 gols Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de duas temporadas, Thaciano está de saída do Bahia. O jogador tem negociação avançada com o Santos e deve se apresentar ao clube paulista nos próximos dias. Nesta terça-feira (7), o técnico Pedro Caixinha confirmou a chegada do volante ao Peixe e fez elogios ao atleta tricolor.

Durante apresentação oficial, Caixinha exaltou a versatilidade de Thaciano e afirmou que o jogador elevará a qualidade do elenco santista.

“Thaciano pode jogar em diversas posições. Pode jogar em espaço interno, pelas pontas, de falso 9. Ele trará experiência, qualidade e versatilidade. Mas tem que treinar forte como todos os outros. É um time competitivo. Temos dois jogadores por posição e os que trabalharem melhor são os que terão oportunidade. Um motiva o outro para estarmos mais fortes”, explicou o português.

✈️É… Thaciano já foi! Pedro Caixinha falou em apresentação ao Santos da chegada do jogador.



? BTB Sports pic.twitter.com/95Cwa9ORCi — Yuri Santana (@oysantanaa) January 7, 2025

A negociação do Santos por Thaciano gira na casa dos 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões). O Peixe propôs pagar parte do valor e abater o restante do que o Bahia ainda deve pela compra de Jean Lucas, realizada na temporada passada.

Além da alta cifra apresentada pelo Santos ao Bahia, o salário apresentado pelo alvinegro para Thaciano foi fundamental na negociação. O camisa 16 acumula duas passagens pelo tricolor. A primeira foi em 2021, quando conquistou a Copa do Nordeste. Em 2023, ele voltou ao clube, dessa vez em definitivo após ter sido comprado do Grêmio.