Técnico do São Paulo, Zubeldía perde a linha com jornalista: 'Oportunista'

Treinador se recusou a responder questionamento sobre discussão entre Alan Franco e André Silva após o empate por 2x2 com o Botafogo

A entrevista do técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, após o empate em 2x2 com o Botafogo, no Nilton Santos, ficou marcada por um momento de irritação. O treinador foi questionado pelo repórter Gabriel Sá, do Arquibancada Tricolor, sobre a discussão entre o Alan Franco com André Silva. O argentino disse que a pergunta era oportunista e se recusou a comentar.