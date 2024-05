FIM DE LINHA

Técnico Léo Condé é demitido do Vitória

Treinador não resistiu ao início ruim no Campeonato Brasileiro e foi desligado

Da Redação

Publicado em 14 de maio de 2024 às 14:47

Léo Condé foi campeão da Série B e do Baianão com o Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Léo Condé não é mais o técnico do Vitória. O comandante não resistiu ao início ruim no Campeonato Brasileiro e foi desligado nesta terça-feira (14). Ele deixa o clube dois dias após perder por 2x1 para o Vasco, no último domingo (12), no Rio de Janeiro. O revés ampliou a sequência negativa do time: já são sete jogos sem ganhar na temporada, sendo quatro derrotas seguidas.

Em função do Dia das Mães, comemorado no último domingo, Léo Condé não retornou do Rio de Janeiro junto com a delegação, assim como alguns jogadores. Ele desembarcou em Salvador na tarde desta terça-feira, quando acontece a reapresentação do grupo que viajou. No entanto, não comandou o treino e foi comunicado da decisão.

A demissão do técnico foi oficializada pelo Vitória no início desta tarde através das redes sociais. "O Esporte Clube Vitória comunica o desligamento do técnico Léo Condé, seu auxiliar técnico Renatinho e do preparador físico Diego Kami Mura. (...) Agradecemos os serviços prestados e desejamos sucesso na nova caminhada!", diz trecho da postagem publicada no Instagram.

O CORREIO apurou que uma parte da diretoria rubro-negra propôs a demissão imediata do treinador após a derrota para o Vasco e outra preferia aguardar o desempenho do time no jogo contra o Atlético-GO, agendado para sábado (18), às 16h, no Barradão. Entre os jogadores, já não havia unanimidade na defesa da manutenção do técnico.

O treinador de 46 anos estava na Toca do Leão desde fevereiro de 2023. No início do trabalho, passou por momentos difíceis, com as eliminações no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Mas deu a volta por cima e, no fim daquele ano, se sagrou campeão da Série B. Foi o primeiro título nacional da história do Vitória.

Em dezembro, Condé acertou a renovação de contrato com o rubro-negro para 2024. Mas o novo ano também começou com altos e baixos para a equipe vermelha e preta. Por um lado, o Leão foi eliminado precocemente no Nordestão, ainda na fase de grupos. Por outro, faturou o troféu do Baianão, encerrando um jejum que já durava sete anos.

Depois da conquista estadual, veio o Campeonato Brasileiro. A expectativa era alta - afinal, o Vitória retornava à primeira divisão após cinco anos de espera. Mas o começo na Série A vem passando longe do que os torcedores esperavam. Em cinco jogos na competição, o time empatou um e perdeu outros quatro. Com apenas um ponto somado, o rubro-negro está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação.

A equipe também tropeçou em sua estreia na Copa do Brasil: perdeu por 1x0 para o Botafogo, pela partida de ida da terceira fase do torneio. A volta está marcada para o dia 22 de maio, no Barradão.

Ao todo, Condé comandou o Vitória em 73 jogos, com 56% de aproveitamento. Foram 36 vitórias, 15 empates e 22 derrotas, além de 99 gols marcados e 69 sofridos. Veja os números:

Temporada 2023:

Jogos: 46

46 Vitórias: 23

23 Empates: 10

10 Derrotas: 13

13 Aproveitamento: 57%

57% Gols marcados: 58

58 Gols sofridos: 41

Temporada 2024: