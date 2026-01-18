ESPORTE

Tênis: João Fonseca estreia no Australian Open e abre temporada 2026

João Fonseca estreia na temporada nesta segunda (19/1) diante do norte-americano Eliot Spizzirri, na primeira rodada do Australian Open

Metrópoles

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 10:32

João Fonseca Crédito: André Gemmer/CBT

João Fonseca inicia oficialmente a temporada de 2026 nesta segunda-feira (19/1), direto de um dos principais palcos da temporada. O brasileiro estreia no Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, diante do norte-americano Eliot Spizzirri. A partida está prevista para acontecer após as 22h40 (horário de Brasília).