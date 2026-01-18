Acesse sua conta
Tênis: João Fonseca estreia no Australian Open e abre temporada 2026

João Fonseca estreia na temporada nesta segunda (19/1) diante do norte-americano Eliot Spizzirri, na primeira rodada do Australian Open

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 10:32

João Fonseca
João Fonseca Crédito: André Gemmer/CBT

João Fonseca inicia oficialmente a temporada de 2026 nesta segunda-feira (19/1), direto de um dos principais palcos da temporada. O brasileiro estreia no Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, diante do norte-americano Eliot Spizzirri. A partida está prevista para acontecer após as 22h40 (horário de Brasília).

Atual número 30 do ranking da ATP, Fonseca disputa pela primeira vez um torneio deste porte como cabeça de chave. Do outro lado da rede estará Spizzirri, 89º do mundo, que tenta surpreender logo na rodada de abertura em Melbourne.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

