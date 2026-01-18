Tênis: João Fonseca estreia no Australian Open e abre temporada 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 10:32
João Fonseca inicia oficialmente a temporada de 2026 nesta segunda-feira (19/1), direto de um dos principais palcos da temporada. O brasileiro estreia no Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, diante do norte-americano Eliot Spizzirri. A partida está prevista para acontecer após as 22h40 (horário de Brasília).
Atual número 30 do ranking da ATP, Fonseca disputa pela primeira vez um torneio deste porte como cabeça de chave. Do outro lado da rede estará Spizzirri, 89º do mundo, que tenta surpreender logo na rodada de abertura em Melbourne.