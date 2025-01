INUSITADO

Tenista americano revela motivo de perder set no Australian Open: 'Precisava fazer xixi'

Learner Tien conquistou uma vitória sobre Daniil Medvedev após quase cinco horas

Uma das sensações do tênis mundial ao lado de João Fonseca, brasileiro que está nos holofotes com o início do Australian Open, o norte-americano Learner Tien conseguiu uma vitória sobre Daniil Medvedev nesta quinta-feira (16). No entanto, um momento inusitado aconteceu após a partida. Durante entrevista, o tenista disse que a derrota no quarto set foi influenciada pela "bexiga cheia".