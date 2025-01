MULTICAMPEÃO

Ameaça e comércio ilegal: entenda porque ex-jogador do Real Madrid está sendo investigado

Jogador ameaçou equipe de jornalistas que filmaram o português em posse da carga ilegal

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 20:36

Fábio Coentrão é suspeito de comércio ilegal de frutos do mar Crédito: Reprodução

Ex-lateral do Real Madrid, Fábio Coentrão é suspeito de envolvimento em um caso de comércio ilegal de frutos do mar. Uma tonelada de marisco vivo ilegal foi encontrada no porto de Póvoa de Varzim, em Portugal, dentro de um armazém pertencente ao jogador. A informação confirmada pela Autoridade Alimentar Portuguesa (ASAE) nesta quinta-feira (16).

A equipe de reportagem da SIC Notícias, portal que divulgou as informações, esteve no local e filmou o Coentrão em posse da carga. Além do espaço, ele também é dono de três barcos de pesca. “Tira a filha da puta da câmera daqui”, disse Fábio Coentrão aos jornalistas do veículo português.



Além do lote do ex-atleta, outros dois armazéns ilegais no norte de Portugal tiveram suas atividades suspensas. Além disso, foram apreendidas 17 toneladas de produtos. Inspetores também visitaram um local ligado ao jogador e encontraram 12 tanques de água do mar, cheios de lagostas e camarões.

Autoridades apreenderam mais de uma tonelada de mariscos devido a diversas irregularidades, incluindo a ausência de faturas e problemas com a licença de comercialização. A família de Fábio Coentrão tem histórico de envolvimento com atividades pesqueiras no norte de Portugal. Após se aposentar, o ex-atleta decidiu retornar a essa atividade.