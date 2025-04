CRÍTICA

Tenista reclama com árbitra de mau cheiro da adversária: 'Você pode dizer a ela para usar desodorante?'

A tenista Harriet Dart pode ser processada por comportamento antidesportivo e se desculpou nas redes sociais

Marina Branco

Publicado em 17 de abril de 2025 às 14:30

Tenistas do WTA 250 de Rouen, na França Crédito: Reprodução

O WTA 250 de Rouen, na França, contou com uma cena inusitada na última terça-feira (15). Durante uma partida, a tenista Harriet Dart reclamou com a árbitra do cheiro da adversária, pedindo que a responsável por apitar a partida a mandasse usar desodorante. >

Sujeita a punição pelo que falou da tenista francesa Lois Boisson (303ª do mundo), a número 62 do ranking perdeu por 2 sets a 0 (6-0 e 6-3) na partida, e viralizou com o comentário indelicado. A reclamação foi feita no segundo set, quando foi à árbitra e pediu: "Você pode dizer a ela para usar desodorante? Por causa do cheiro. Você pode dizer a ela para usar desodorante? Ela cheira muito mal".>

Com a fala, a britânica pode ser processada pela WTA por comportamento antidesportivo, e ao saber disso, se desculpou em suas redes sociais. "Quero me desculpar pelo que disse na quadra hoje. Foi um comentário no calor do momento, do qual me arrependo profundamente", escreveu.>

"Não é assim que quero me comportar e assumo total responsabilidade. Tenho muito respeito pela Lois e pela forma como ela competiu hoje. Vou aprender com isso e seguir em frente", completou.>

Boisson, por outro lado, postou uma montagem de si mesma com um desodorante da Dove, e marcou a empresa, brincando: "Aparentemente, preciso de uma collab".>