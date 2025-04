LUTA

Tetracampeã mundial descobre câncer no cérebro: 'Metástases'

Brasileira abriu vaquinha para ajudar com os custos do tratamento

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2025 às 10:50

Stephanie Pettersen, tetracampeã mundial de bodyboard Crédito: Reprodução

Tetracampeã de bodyboard entre 1990 e 2002, a brasileira Stephanie Pettersen está enfrentando o câncer mais uma vez. A ex-surfista, que é naturalizada australiana, descobriu um tumor nos ovários em 2023 e, após um período de remissão, a doença voltou. Desta vez, no cérebro. Para ajudar com os custos do tratamento, uma vaquinha foi aberta em nome da ex-atleta.>

Em uma postagem no site Go Fund Me, Leila Alli, que é amiga de Stephanie, explicou que a brasileira recebeu o diagnóstico de metástases no cérebro, e a imunoterapia, segundo os médicos, não está conseguindo atingir os órgãos do pescoço para cima.>

"Seu objetivo agora é trabalhar intensamente com oxigênio e, infelizmente, devido à distância de onde mora, ela precisa se deslocar para usar a câmara hiperbárica de 4 a 5 vezes por semana, e infelizmente ninguém tem uma em sua cidade", explicou Leila, que criou a vaquinha para a atleta na internet.>

"Ela está procurando uma alternativa para comprar um sistema chamado EWOT e usar em casa. Este sistema custará cerca de R$ 12 mil", completou.>

O objetivo da vaquinha é juntar 55 mil dólares australianos (o que equivale a cerca de R$ 200 mil). Neste momento, a arrecadação está em quase 35 mil dólares australianos (R$ 128 mil, aproximadamente). Alguns atletas contemporâneos de Stephanie, como o surfista Guilherme Tâmega, o mestre em jiu-jitsu Marcio Stambowsky e a bodyboarder Neymara Carvalho, cinco vezes campeã mundial, já deixaram suas contribuições.>