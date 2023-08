O primeiro turno do Bahia passou longe da expectativa criada no início do ano. O time não conseguiu engrenar e luta na parte de baixo da tabela. Mas, apesar do cenário, o meia Thaciano acredita em uma reação do Esquadrão.



Entrevistado nesta sexta-feira (11), na Cidade Tricolor, o jogador afirmou que o grupo ganhou confiança após encerrar o jejum de seis jogos e agora projeta uma arrancada.



"É sempre bom vencer. A gente vinha há algum tempo sem o triunfo, por mais que viesse fazendo jogos regulares o resultado não estava acontecendo. A confiança agora aumenta com o triunfo. A gente espera fazer uma boa partida [contra o Atlético-MG] para dar sequência", disse ele.