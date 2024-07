PENDUROU AS CHUTEIRAS

Thiago Alcântara, ex-Barcelona, Bayern de Munique e Liverpool, encerra a carreira aos 33 anos

Atleta acabou não tendo uma partida de despedida. Por causa das seguidas lesões, ele fez apenas um jogo na temporada passada

Estadão

Publicado em 8 de julho de 2024 às 16:36

Thiago Alcantara Crédito: Reprodução/Liverpool

Especulado no Flamengo desde o início do ano, o volante Thiago Alcântara, filho de Mazinho, tetracampeão mundial com a seleção brasileira, anunciou nesta segunda-feira a aposentadoria dos gramados. Naturalizado espanhol, o atleta "pendura as chuteiras" com 33 anos, após uma passagem pelo Liverpool marcada por lesões. Seu contrato com o clube inglês terminou no dia 30 de junho, o que o fez repensar sobre o seu futuro no futebol.

"Estarei sempre disposto a retribuir o que me foi dado e sou grato pelo tempo que desfrutei. Obrigado, futebol. E a todos que me acompanharam e me tornaram um jogador e uma pessoa melhor ao longo do caminho", disse o, agora, ex-volante.

Thiago Alcântara encerra a carreira sem ter uma partida de despedida. Por causa das seguidas lesões, ele fez apenas um jogo na temporada passada. No dia 4 de fevereiro, participou dos cinco minutos finais, mais acréscimos, da derrota para o Arsenal, por 3 a 1, no Campeonato Inglês.

Sua trajetória no futebol foi toda longe do futebol brasileiro. Ele chegou a atuar nas categorias de base do Flamengo, mas acabou se transferindo para o Barcelona ainda muito jovem. Ficou no clube catalão de 2005 a 2013, tendo conquistado dez títulos em uma época vencedor da equipe. Foi quando tomou a decisão de representar a seleção espanhola, logo após a sua naturalização.

Pela Espanha, disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e a Eurocopa de 2021. As lesões o atrapalharam desde novo. Em 2014, era para ter disputado o Mundial no Brasil, mas acabou cortado por uma lesão no joelho. Em 2012, ele ja havia perdido os Jogos Olímpicos de Londres e a Eurocopa, também por estar entregue ao departamento médico.

Após 101 jogos e 11 gols com a camisa do Barcelona, ele se transferiu para o Bayern de Munique, onde viveu seu auge. Foram 235 partidas, tendo balançado as redes em 31 oportunidades. Foi sete vezes campeão do Campeonato Alemão, além de ter conquistado a Liga dos Campeões de 2019/2020.