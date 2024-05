NA TOCA

Thiago Carpini é apresentado pelo Vitória: ‘Vamos resgatar alguns atletas’

Novo técnico iniciou o trabalho na Toca do Leão na tarde desta quinta-feira (16)

Da Redação

Publicado em 16 de maio de 2024 às 15:16

Thiago Carpini concede primeira entrevista coletiva como técnico do Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Thiago Carpini iniciou o trabalho na Toca do Leão na tarde desta quinta-feira (16). Despois de desembarcar em Salvador, o novo treinador do Vitória se apresentou no centro de treinamento, falou com a imprensa pela primeira vez e seguiu para conversar com os jogadores.

“O desafio de qualquer troca de comando é tentar resgatar alguns atletas que, por circunstâncias diversas, tiveram menos oportunidade, por mudança de clube, de modelo de jogo. Está dentro do desafio conhecer o que tem aqui. Um fator que pesou muito para essa nossa chegada foi o elenco. Confiar no que nós temos aqui é um ponto. Eu confio muito nesses atletas e nesse projeto, acredito que todos vamos estar na mesma página”, afirmou Carpini.

A estreia de Carpini à frente do Vitória será na quarta-feira (22), quando o time recebe o Botafogo, às 19h, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O clube carioca venceu o jogo de ida por 1x0, no Engenhão.