PARIS-2024

Thiago Wild é o quarto tenista brasileiro com vaga nos Jogos Olímpicos

Feliz pela confirmação da participação no maior evento esportivo do planeta, o competidor brasileiro disse estar realizado e agora vai priorizar os treinamentos. A expectativa é tentar buscar o pódio, segundo ele.

"Estava ansioso pela confirmação da vaga. Uma das coisas que mais gosto é jogar defendendo meu país e me classificar para os Jogos Olímpicos, a maior competição de esportes do mundo, era um dos meus objetivos. Feliz em fazer parte do time do Brasil. Vamos lutar por mais medalhas para o tênis brasileiro", afirmou Wild.