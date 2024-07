TROCA DE FARPAS

Tiago Leifert recebe alfinetada de Vini Jr após criticar desempenho do jogador

O mundo do futebol também pode ser de pura fofoca entre jornalistas e jogadores, como foi o caso de Tiago Leifert, que se manifestou publicamente após criticar o desempenho de Vini Jr durante o jogo entre Brasil e Paraguai, ocasionando na vitória da seleção com 4 gols.

"Oi? De jeito nenhum, não é mesmo o Vini do Real Madrid. Esse é o Vini recém-saído do Flamengo, que jogava para ele. Que dribla para trás e que quer dar carretilha o tempo inteiro", disse o jornalista.

Em contrapartida, o atleta respondeu publicamente alegando que Tiago estaria querendo "colocar os brasileiros contra ele". Com isso, nesta quinta-feira (4), o ex-apresentador do BBB respondeu o comentário do esportista, explicando que não tem lógica ele ficar contra a seleção brasileira, muito menos colocar os próprios brasileiros contra sua seleção.