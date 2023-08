Time de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr anuncia contratação de Mané

Sadio Mané é mais uma grande contratação do futebol árabe. O atacante que brilhou com Roberto Firmino e Mohamed Salah no Liverpool e disputou a última temporada pelo Bayern de Munique aceitou a proposta do Al Nassr e foi oficializado nesta terça-feira como novo parceiro de Cristiano Ronaldo.



O clube da Arábia Saudita divulgou um vídeo no qual o atacante senegalês está com a mão na orelha "cobrando" o grito da torcida A atacante já está vestido com a nova camisa dois do clube, mostra o número 10 às costas e ensaia alguns passos de dança.