DONO DO BOTAFOGO

Time de John Textor na França, Lyon é proibido de contratar e pode ser rebaixado por conta de crise financeira

Empresário americano não descarta vender atletas do Botafogo para aliviar a situação

Time gerenciando por John Textor (dono do Botafogo) na França, o Lyon vive grave crise financeira e corre o risco de ser rebaixado caso não melhore as suas finanças. Nesta sexta-feira (15), a Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) decidiu proibir o clube de contratar na próxima janela de transferências de inverno e pode mandá-lo à segunda divisão no fim da temporada.