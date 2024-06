BRASILEIRÃO

Titular nos últimos três jogos, Osvaldo pode ser preservado diante do Atlético-MG

Sem o veterano, técnico Thiago Carpini pode optar por equatoriano Culebra para ataque do Vitória

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de junho de 2024 às 05:00

Osvaldo participou de 27 jogos do Leão neste ano e marcou seis gols Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória enfrentará o Atlético-MG na próxima quinta-feira (20), no Barradão, modificado. Ao menos uma troca já está confirmada - e, inclusive, tem substituto definido: Raul Cáceres no lugar do suspenso Willean Lepo. Mas essa pode não ser a única alteração promovida pelo técnico Thiago Carpini.

Após ser titular nos últimos três compromissos rubro-negros, Osvaldo pode ser preservado no confronto contra o Galo. A possibilidade foi levantada pelo próprio treinador, que se mostrou preocupado com um possível desgaste físico do veterano jogador, de 37 anos.

“Osvaldo é um atleta que tem uma idade elevada, terceiro jogo seguido. Se ele for opção de iniciar o jogo durante a semana, é a quarta partida. Daqui a pouco, a gente exagera e corre o risco de perdê-lo para a sequência. Então, a gente tem que pensar em tudo isso”, afirmou Carpini, após a vitória sobre o Internacional, no último domingo (16).

Osvaldo esteve em campo em 27 dos 32 jogos que o rubro-negro disputou nesta temporada. Destes, o atacante foi titular em 25 oportunidades. Com seis gols marcados, é um dos artilheiros do Leão no ano, empatado com Alerrandro. Mas não balança as redes desde a goleada por 4x1 sobre o Barcelona de Ilhéus, no dia 17 de março, pelas semifinais do Campeonato Baiano.

Sob o comando de Carpini, Osvaldo participou de quatro dos cinco duelos feitos pela equipe. Saiu do banco diante do Botafogo na Copa do Brasil, na estreia do treinador, e, em seguida, permaneceu entre os reservas contra o Atlético-GO, pela 7ª rodada do Brasileirão. Nos três jogos seguintes, começou como titular - mas sempre sendo substituído.

Possível substituto

Caso decida preservar Osvaldo, o próprio Carpini pode já ter indicado o possível substituto. Também após a partida contra o Inter, o técnico fez elogios a Culebra, e afirmou que ele precisa de uma oportunidade na equipe titular para ter seu futebol avaliado.

“Ele vem evoluindo, como todos os outros atletas, no aspecto individual, coletivo. O dia-dia é muito bom, um cara trabalhador, tem se mostrado disposto, principalmente no que eu cobro com os comportamentos sem bola. Todos os jogos onde ele entrou, ele só jogou 15, 20, 30 minutos, onde a gente já tinha baixado um pouco as linhas, onde fisicamente o nosso time já estava um pouco mais para baixo, sempre em jogos de transição”, falou Carpini.

Culebra pode ganhar a primeira chance entre os titulares de Carpini Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

“Nós não demos a ele a oportunidade de iniciar uma partida com todos os atletas frescos desde o primeiro minuto. Acho que essas variações de movimento, essas situações, vão dar para ele mais condições de entregar aquilo que a gente espera dele. Entendo que ele sempre entra em situação delicada, a gente tem que levar isso em consideração. É por isso que eu não desisto de ninguém”, completou.

O atacante equatoriano foi escolhido pelo treinador para entrar durante as últimas quatro partidas do Leão. No total, são 12 participações com a camisa rubro-negra, com uma assistência. Como titular, porém, Culebra teve apenas duas chances, ambas ainda sob comando do então técnico Léo Condé e em jogos em que um time reserva foi utilizado.

“Assim que a gente tiver oportunidade, nós vamos precisar (...) Eu acredito que, no momento que ele puder iniciar a partida, com o apoio do nosso torcedor, com a nossa paciência, ele pode entregar um pouco mais - ou muito mais - daquilo que se espera dele”, finalizou.