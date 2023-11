Torcedores do Vitória fazem festa antes de partida contra o Sport

A despedida do Barradão na temporada 2023 será do jeito que o torcedor rubro-negro sempre sonhou. O Vitória entra em campo pela última vez no ano no próprio estádio para festejar o acesso à elite do futebol nacional e o título da Série B do Brasileiro.



A festa começou horas antes da bola rolar contra o Sport, neste sábado (18), às 17h, pela penúltima rodada do torneio de acesso.



Do lado de fora do estádio, torcedores festejavam no estacionamento do estádio, bebiam, comiam e dançavam ao som do hino do clube.