COPA DO NORDESTE

Bahia inicia venda de ingressos para Ba-Vi da Copa do Nordeste; veja onde comprar

Depois de garantir a classificação para a final do Campeonato Baiano, o Bahia volta as atenções agora para o Ba-Vi válido pela Copa do Nordeste. Na quarta-feira (20), às 21h30, o Esquadrão disputa o clássico válido pela 6ª rodada do regional, na Fonte Nova.