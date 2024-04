SÓ ALEGRIA

Torcida do Vitória 'toma conta' dos bares e festeja título do Baianão em cima do Bahia

Rubro-negros comemoraram muito a 30ª taça do estadual

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de abril de 2024 às 23:00

Festa da torcida rubro-negra no Imbuí Crédito: Foto: Ana Albuquerque

Após sete anos de azar, o Vitória fez as pazes com a taça do Campeonato Baiano. Mas o sorriso no rosto do torcedor do Leão ao final do empate em 1x1 com o Bahia só foi visto depois de muito sofrimento.

Impossibilitados de ir à Fonte Nova por causa da determinação de torcida única, os rubro-negros se reuniram em bares Salvador para torcer juntos neste domingo (7). No Quiosque do Pica-Pau, no Imbuí, a aglomeração sentiu com intensidade cada momento do jogo. Chegaram confiantes, mas apreensivos, afinal, até mesmo a vitória de 3x2 no jogo de ida provou que o futebol baiano tem dado um show de reviravoltas.

“Eu estava um pouco otimista devido à vitória no domingo passado, no Barradão, mas sabia que o jogo seria difícil, [estava] com os pés no chão, porque o jogo era na Fonte Nova e o Bahia era o favorito para ganhar”, contou o professor de artes Robenilson Biondi, 49 anos.

Nem mesmo a chuva, que começou logo após o primeiro grito de gol do Leão, foi capaz de apagar a chama dos corações inflamados. Eles cantaram, berraram até o último segundo dos sete minutos de acréscimos. “Foi muita emoção, quase morro. Você não vê isso? Eu estava gritando, chorando. Me ajoelhei agradecendo a Deus”, afirmou Maria Celia Conceição, 73. A aposentada passou o jogo de mãos cruzadas em oração.

Depois dos 90 minutos, a torcida do Vitória vibrou, e não teve um só torcedor que conseguisse ficar sentado. A auxiliar administrativa, Mércia Conceição, 30, já estava com a faixa de campeã grudada no corpo. Dali, partiu pra resenha. “Meu WhatsApp tá zerado, ninguém tá aparecendo, mas essa semana toda vai ser escaldação”, disse em meio aos risos.

E se para o torcedor do Vitória não faltou alegria, para o do Bahia sobrou frustração e muita gastação. Para onde quer que se olhasse, o rubro-negro dava um jeito de tirar onda com a cara do rival. Vara de pesca com peixinho no anzol era uns dos artefatos favoritos dos torcedores do Leão para tirar o juízo dos amigos tricolores.

Até na hora do pedido da comida, não perdiam a oportunidade de fazer graça: peixe foi o prato do dia. “Muita gente lá do meu trabalho fez troca para não aparecer, mas não importa, o Vitória é colossal, não tem para onde correr. Pode se esconder, mas tenha certeza que o Vitória vai te achar”, avisou o torcedor Jean Lins, 22.