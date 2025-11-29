Tragédia com avião da Chapecoense completa 9 anos; veja como estão sobreviventes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 08:27
Nove anos depois do desastre que comoveu o planeta, os seis sobreviventes do voo da Lamia seguem destinos muito diferentes. A queda da aeronave, em 29 de novembro de 2016, matou 71 das 77 pessoas a bordo - entre jogadores, membros da comissão técnica, jornalistas e tripulantes - quando a delegação da Chapecoense seguia para Medellín, onde disputaria a primeira final continental de sua história, pela Copa Sul-Americana.
A tragédia interrompeu o maior momento do clube catarinense e mobilizou uma onda mundial de homenagens. A taça da competição acabou sendo entregue à Chapecoense em reconhecimento ao episódio que paralisou o futebol mundial.
Confira como estão os sobreviventes nove anos após o acidente:
Alan Ruschel (jogador)
Único atleta a conseguir permanecer nos gramados, Alan sofreu lesões na coluna e fraturas nos braços e nas pernas. Ele retomou a carreira já em 2017, pela própria Chapecoense, participando, inclusive, da campanha histórica que classificou o clube para a Libertadores. Depois, defendeu Goiás, América-MG, Londrina e hoje atua pelo Juventude.
Jakson Follmann (jogador)
O ex-goleiro teve uma das pernas amputada, o que encerrou precocemente sua trajetória no futebol. Trabalhou como preparador de goleiros na Chape e passou a se dedicar a palestras, música e produção de conteúdo nas redes sociais, mostrando a rotina com bom humor.
Neto (jogador)
Último resgatado com vida, tentou voltar a jogar profissionalmente, mas as dores o impediram de seguir. Assim como Follmann, atua hoje em palestras motivacionais e eventos corporativos.
Rafael Henzel (jornalista)
Narrador esportivo que sobreviveu ao acidente, Henzel morreu em março de 2019 após sofrer um infarto fulminante enquanto jogava futebol com amigos.
Erwin Tumiri (tripulante)
Um dos dois tripulantes sobreviventes da Lamia, voltou a escapar da morte em 2021, quando o ônibus em que viajava se envolveu em um grave acidente na rodovia Cochabamba–Santa Cruz, na Bolívia.
Ximena Suárez (tripulante)
Comissária de bordo do voo, retomou a carreira aérea em 2019, quando iniciou treinamento na companhia AmasZonas e voltou a trabalhar em voos por um mês e meio. Não há novas informações públicas sobre suas atividades recentes.