Tragédia com avião da Chapecoense completa 9 anos; veja como estão sobreviventes

Acidente matou 71 pessoas; apenas seis sobreviveram ao voo que levava o time para a final da Sul-Americana

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 08:27

Memorial em homenagem às vítimas
Memorial em homenagem às vítimas Crédito: Divulgação

Nove anos depois do desastre que comoveu o planeta, os seis sobreviventes do voo da Lamia seguem destinos muito diferentes. A queda da aeronave, em 29 de novembro de 2016, matou 71 das 77 pessoas a bordo - entre jogadores, membros da comissão técnica, jornalistas e tripulantes - quando a delegação da Chapecoense seguia para Medellín, onde disputaria a primeira final continental de sua história, pela Copa Sul-Americana.

A tragédia interrompeu o maior momento do clube catarinense e mobilizou uma onda mundial de homenagens. A taça da competição acabou sendo entregue à Chapecoense em reconhecimento ao episódio que paralisou o futebol mundial.

Confira como estão os sobreviventes nove anos após o acidente:

Alan Ruschel (jogador)

Alan Ruschel hoje defende o Juventude
Alan Ruschel hoje defende o Juventude Crédito: Divulgação

Único atleta a conseguir permanecer nos gramados, Alan sofreu lesões na coluna e fraturas nos braços e nas pernas. Ele retomou a carreira já em 2017, pela própria Chapecoense, participando, inclusive, da campanha histórica que classificou o clube para a Libertadores. Depois, defendeu Goiás, América-MG, Londrina e hoje atua pelo Juventude.

Jakson Follmann (jogador)

Jakson Follmann — Foto: Divulgação/Mariah Schmidt
Jakson Follmann Crédito: Mariah Schmidt/Divulgação

O ex-goleiro teve uma das pernas amputada, o que encerrou precocemente sua trajetória no futebol. Trabalhou como preparador de goleiros na Chape e passou a se dedicar a palestras, música e produção de conteúdo nas redes sociais, mostrando a rotina com bom humor.

Neto (jogador)

Neto esse mês na abertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina em Chapecó
Neto esse mês na abertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina em Chapecó Crédito: Reproduçao/Insatgram

Último resgatado com vida, tentou voltar a jogar profissionalmente, mas as dores o impediram de seguir. Assim como Follmann, atua hoje em palestras motivacionais e eventos corporativos.

Rafael Henzel (jornalista)

Rafael Henzel
Rafael Henzel Crédito: Reprodução

Narrador esportivo que sobreviveu ao acidente, Henzel morreu em março de 2019 após sofrer um infarto fulminante enquanto jogava futebol com amigos.

Erwin Tumiri (tripulante)

Erwin Tumiri
Erwin Tumiri Crédito: Reprodução

Um dos dois tripulantes sobreviventes da Lamia, voltou a escapar da morte em 2021, quando o ônibus em que viajava se envolveu em um grave acidente na rodovia Cochabamba–Santa Cruz, na Bolívia.

Ximena Suárez (tripulante)

Ximena Suárez
Ximena Suárez em 2018 Crédito: Reprodução

Comissária de bordo do voo, retomou a carreira aérea em 2019, quando iniciou treinamento na companhia AmasZonas e voltou a trabalhar em voos por um mês e meio. Não há novas informações públicas sobre suas atividades recentes.

