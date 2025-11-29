MEMÓRIA

Tragédia com avião da Chapecoense completa 9 anos; veja como estão sobreviventes

Acidente matou 71 pessoas; apenas seis sobreviveram ao voo que levava o time para a final da Sul-Americana

Carol Neves

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 08:27

Memorial em homenagem às vítimas Crédito: Divulgação

Nove anos depois do desastre que comoveu o planeta, os seis sobreviventes do voo da Lamia seguem destinos muito diferentes. A queda da aeronave, em 29 de novembro de 2016, matou 71 das 77 pessoas a bordo - entre jogadores, membros da comissão técnica, jornalistas e tripulantes - quando a delegação da Chapecoense seguia para Medellín, onde disputaria a primeira final continental de sua história, pela Copa Sul-Americana.

A tragédia interrompeu o maior momento do clube catarinense e mobilizou uma onda mundial de homenagens. A taça da competição acabou sendo entregue à Chapecoense em reconhecimento ao episódio que paralisou o futebol mundial.

Confira como estão os sobreviventes nove anos após o acidente:

Alan Ruschel (jogador)

Alan Ruschel hoje defende o Juventude Crédito: Divulgação

Único atleta a conseguir permanecer nos gramados, Alan sofreu lesões na coluna e fraturas nos braços e nas pernas. Ele retomou a carreira já em 2017, pela própria Chapecoense, participando, inclusive, da campanha histórica que classificou o clube para a Libertadores. Depois, defendeu Goiás, América-MG, Londrina e hoje atua pelo Juventude.

Jakson Follmann (jogador)

Jakson Follmann Crédito: Mariah Schmidt/Divulgação

O ex-goleiro teve uma das pernas amputada, o que encerrou precocemente sua trajetória no futebol. Trabalhou como preparador de goleiros na Chape e passou a se dedicar a palestras, música e produção de conteúdo nas redes sociais, mostrando a rotina com bom humor.

Neto (jogador)

Neto esse mês na abertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina em Chapecó Crédito: Reproduçao/Insatgram

Último resgatado com vida, tentou voltar a jogar profissionalmente, mas as dores o impediram de seguir. Assim como Follmann, atua hoje em palestras motivacionais e eventos corporativos.

Rafael Henzel (jornalista)

Rafael Henzel Crédito: Reprodução

Narrador esportivo que sobreviveu ao acidente, Henzel morreu em março de 2019 após sofrer um infarto fulminante enquanto jogava futebol com amigos.

Erwin Tumiri (tripulante)

Erwin Tumiri Crédito: Reprodução

Um dos dois tripulantes sobreviventes da Lamia, voltou a escapar da morte em 2021, quando o ônibus em que viajava se envolveu em um grave acidente na rodovia Cochabamba–Santa Cruz, na Bolívia.

Ximena Suárez (tripulante)

Ximena Suárez em 2018 Crédito: Reprodução