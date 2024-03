BRASIL

Treinador da Seleção, Dorival defende punição a Robinho: 'Penso nas vítimas'

Ele condenou o ato do seu ex-jogador e pediu que o caso não fique impune. "Primeiro eu penso nas famílias das pessoas envolvidas e principalmente nas vítimas envolvidas nesses episódios que acontecem no nosso país e são abafados porque as pessoas não têm voz. Se houve algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado", afirmou o treinador.

Dorival Júnior trabalhou com Robinho no Santos, falou do convívio que teve com o atacante, mas também fez questão de se posicionar contra qualquer tipo de impunidade nessa situação.