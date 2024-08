ATLETAS

Trinta atletas de Salvador recebem ajuda de custo para competições nacionais e internacionais

Trinta atletas e paratletas soteropolitanos vão receber ajuda de custo da Prefeitura de Salvador para participar em competições esportivas. O termo de compromisso do projeto foi assinado em uma ação realizada nesta segunda-feira (26). O projeto Ajuda de Custo levará esportistas brasileiros inclusive a disputas internacionais, como os ISA Games em Copenhagen, Dinamarca, e o Campeonato Mundial de Karatê em Vila do Conde, Portugal.

No paddleboard, esporte popularmente conhecido como stand-up e disputado com o atleta remando de pé em pranchas na água, Jader Andrade São Pedro receberá a ajuda de custo para disputar o ISA Games. Ele, que pratica o esporte desde 2017, foi campeão brasileiro nas três últimas temporadas nacionais, e vai à Dinamarca disputar mundialmente. “A gente se classifica para representar a nação, mas não tem a garantia de que vai conseguir competir”, disse ele.

Outro atleta que receberá o auxílio é Diego Alves, faixa preta do primeiro dan de Karatê-Dô. “É especialmente significativa para atletas que não têm condições de sair de Salvador, ou mesmo da Bahia. Será uma experiência única para mim, pois passei oito anos sem participar de eventos fora do estado”, disse Diego, que disputará o Campeonato Brasileiro de Karatê-Dô na cidade de Trindade (GO).

O projeto já concedeu mais de trezentos benefícios, possibilitando o acesso dos atletas brasileiros a competições de alto nível. Para Júnior Magalhães, secretário da Sempre, a essencialidade do projeto vai além do esporte, perpassando áreas da sociedade como um todo. “Este investimento faz parte de uma iniciativa mais ampla da Prefeitura de Salvador em promover o esporte como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento pessoal”.

Atletas que desejem acessar a Ajuda de Custo no futuro devem se inscrever no site https://salvadordigital.salvador.ba.gov.br/buscar/q=ajuda. O cadastro deve ser feito no mínimo sessenta dias antes do início da competição almejada.