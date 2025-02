ASSISTA

TV Brasil transmite Vitória x Jequié no domingo pelo Campeonato Baiano

jogo é válido pela oitava rodada do Estadual e acontece no estádio Barradão, em Salvador.

E EBC

Agência Brasil

Publicado em 16 de fevereiro de 2025 às 10:55

O Campeonato Baiano de Futebol segue agitando os fins de semana na TV Brasil. A emissora exibe para todo o país o duelo Vitória x Jequié, no domingo (16), a partir das 15h45. O jogo é válido pela oitava rodada do Estadual e acontece no estádio Barradão, em Salvador.>

Vitória está pronto para enfrentar o Jequié Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A transmissão nacional é uma parceria com a TVE Bahia, que promove as imagens, narração e comentários. A emissora baiana é membro da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).>

Desde o início de janeiro, a TV Brasil tem sido vitrine para tradicionais competições estaduais de futebol. Além do Baianão, já foram exibidas partidas do Campeonato Capixaba e Campeonato Cearense. Também estão previstas no canal as emoções do Campeonato Paraense, já a partir da próxima semana.>

Sobre o Campeonato Baiano 2025>

A edição atual do Campeonato Baiano de futebol mantém o formato das temporadas anteriores. A primeira fase é composta por nove rodadas, com dez equipes competindo pelas quatro primeiras colocações - que garantirão vaga nas semifinais. As duas últimas colocadas são rebaixadas para a segunda divisão. As semifinais e finais são disputadas em partidas de ida e volta.>

Atlético de Alagoinhas, Bahia, Barcelona de Ilhéus, Colo-Colo, Jacobina, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto e Vitória são as equipes participantes do torneio estadual.>

Serviço>

Campeonato Baiano de Futebol>

Vitória x Jequié>

Domingo (16), às 15h45>

