CONFRONTO DIRETO

Valendo a liderança na Copa do Nordeste, Vitória trava duelo de leões contra o Fortaleza

Confronto diante dos cearenses ocorre nesta quarta-feira (19), às 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 05:00

Vitória encara o Fortaleza nesta quarta-feira (19), pela Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

No mundo das apostas existem oportunidades onde o jogador precisa deixar todas as fichas em um único movimento. Para o Vitória, o momento é agora, já que o confronto contra o Fortaleza significa manter a liderança do grupo A da Copa do Nordeste. A partida, válida pela 4ª rodada do Nordestão, ocorre nesta quarta-feira (19), às 21h30.>

No duelo de leões, o baiano possui a vantagem na tabela de classificação. O Rubro-negro tem sete pontos conquistados em três partidas na competição, o suficiente para aparecer na liderança. O Tricolor cearense aparece logo atrás, na 2ª posição, com seis pontos somados. O Leão do Pici também chega ao confronto vindo de duas derrotas, para Ceará e Altos-PI.>

O confronto contra o Fortaleza será o segundo confronto na temporada do Vitória contra uma equipe da Série A. Para a partida, a formação escolhida pelo técnico Thiago Carpini pode variar. O comandante rubro-negro explicou durante entrevista coletiva que o adversário será mais fácil de ser estudado pela maior quantidade de informações disponíveis sobre time. A partir desse estudo, uma estratégia será definida pela comissão técnica. >

“Sabemos bem os pontos positivos [do Fortaleza]. Vamos tentar neutralizar e não abrir mão dos nossos comportamentos. Agora vale a liderança do grupo. Jogo difícil contra uma equipe de um padrão que é o que nós estávamos acostumados a enfrentar no ano passado e vamos nos acostumar a enfrentar este ano. É tentar aproveitar ao máximo o pequeno tempo que a gente tem para evoluir em algum aspecto, seja ele coletivo ou individual”, deu o recado.>

Seja com três zagueiros ou com uma trinca de volantes no meio de campo, Thiago Carpini deve promover mudanças na equipe em relação à partida contra o Jequié. A tendência é de que o treinador rubro-negro promova o retorno do volante Ronald e do zagueiro Edu. Matheuzinho foi relacionado para o confronto e o atacante Carlos Eduardo ainda não está apto para jogar.>

“A gente precisa tentar encontrar as melhores peças e as melhores alternativas para cada tempo, existem dois jogos dentro do mesmo jogo. Precisamos entender como começa e como termina. O Fortaleza vem de uma sequência onde treinando, trabalhando e talvez fisicamente chegue um pouquinho mais inteiro por conta desse período de treinos, que é muito importante. Isso indifere a nossa responsabilidade de fazer um grande jogo”, avaliou o técnico Thiago Carpini.>

Em todas as competições, foram disputados 26 jogos entre as duas equipes, com um retrospecto positivo para o rubro-negro baiano. Foram 11 resultados positivos para o Vitória, nove para o Fortaleza e seis empates. Com o Leão do Pici como mandante, o cenário se inverte e a vantagem muda de lado. Em casa, o Fortaleza venceu sete vezes, perdeu quatro e empatou dois jogos contra o Vitória.>