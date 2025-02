VAI À CAMPO

Recuperado, Matheuzinho é relacionado para jogo contra o Fortaleza

O meia é um dos 23 jogadores relacionados para a viagem à capital cearense

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 19:29

Matheuzinho está de volta Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O torcedor do Vitória vai contar com o reforço de um jogador importante para o confronto contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (19), pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O meia Matheuzinho está recuperado e foi relacionado para a viagem à capital cearense. A bola rola às 21h30.>

Matheuzinho se machucou durante o jogo contra o Ferroviário, no Barradão, sendo substituído ainda no intervalo do confronto. Contra o Jequié, no último final de semana, o meia continuou se recuperando e foi poupado da partida. Ainda não está definido se o jogador inicia como titular.>