CAMPEONATO ESPANHOL

Valladolid x Real Madrid; Veja onde assistir o jogo da La Liga

O clube merengue chega sem Vini Jr para enfrentar o clube de Ronaldo Fenômeno, lanterna da tabela na temporada

O Real Madrid enfrentará o Valladolid fora de casa, no estádio José Zorilla, pela 21ª rodada da LaLiga. Sem Vini Jr por suspensão, o clube merengue enfrentará o lanterna da tabela na temporada, buscando ampliar a diferença no Campeonato Espanhol. >

O jogo será disputado neste sábado (25), às 17h, e é o oitavo jogo do clube madridista em apenas 25 dias. No entanto, nenhum jogador será poupado, pela importância de segurar a liderança recém-conquistada na tabela. >

O Real Madrid vem de uma derrota dolorida para o Barcelona, seu maior rival, que lhe custou o título na final da Supercopa da Espanha. Ainda assim, as expectativas são altas para o Madrid, que vem goleando na La Liga, na Copa do Rei e na Champions League. >

Atualmente, é o primeiro da tabela espanhola com 46 pontos, abrindo dois de vantagem em relação ao vice Atlético de Madrid. A liderança foi conquistada em cima do Las Palmas.>

O problema para o Real Madrid talvez sejam os desfalques, já que Carvajal, Militão, Camavinga e Vallejo estão lesionados, além de Vini suspenso por atingir o goleiro do Valencia no rosto durante uma briga. O jogo contra o Valladolid é o último que conta para a punição, liberando Vini para voltar nos jogos seguintes. >

Do lado do Valladolid, não está nada fácil. Até então, são 13 derrotas, três empates e quatro triunfos para o clube, que ocupa o final da tabela com 15 pontos. O número é tão alarmante que está cinco abaixo do primeiro time de fora do Z-3, o Alavés, que tem 20 pontos conquistados. >