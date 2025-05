COPA DO BRASIL SUB-17

Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações da final

A partida acontece no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro

Vasco e Bahia decidem nesta terça-feira a final da Copa do Brasil Sub-17. A partida acontece no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e promete muita emoção entre duas equipes que eliminaram grandes adversários nas semifinais. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise dos times e as prováveis escalações.>