SUL-AMERICANA

Vasco x Lanús: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O duelo direto pela liderança da chave acontece em São Januário, no Rio de Janeiro

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de abril de 2025 às 17:30

Coutinho Vasco Crédito: Matheus Lima/Vasco

Vasco e Lanús se enfrentam nesta terça-feira pela terceira rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana 2024. O duelo direto pela liderança da chave acontece em São Januário, no Rio de Janeiro, e promete agitar a noite dos torcedores. As duas equipes chegam empatadas em pontos, com vantagem dos argentinos no saldo de gols. Confira onde assistir ao vivo, o horário do jogo, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Vasco x Lanús ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT, na TV fechada pela ESPN e no streaming via Disney+.>

Vasco

O Cruz-Maltino vem de um empate sem gols com o Flamengo no Campeonato Brasileiro e agora busca a liderança isolada do grupo. Com quatro pontos e saldo de um gol, a equipe de Fábio Carille precisa da vitória para ficar mais próxima das oitavas de final — objetivo reservado apenas ao primeiro colocado da chave.>

Lanús

A equipe argentina também soma quatro pontos, mas lidera o grupo por ter saldo superior (três gols). Após empatar com o Banfield no Campeonato Argentino, o time de Mauricio Pellegrino chega ao Brasil buscando manter-se no topo da tabela e consolidar sua posição no grupo.>

Prováveis escalações de Vasco x Lanús

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Jair, Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti. Técnico: Fábio Carille.>

Lanús: Losada; Méndez, Izquierdoz, Muñoz, Sasha Marcich; Augustín Medina, Augustín Cardozo, Marcelino Moreno; Ramiro Carrera, Salvio, Bruno Cabrera. Técnico: Mauricio Pellegrino.>

Ficha do Jogo

Jogo: Vasco x Lanús>

Campeonato: Copa Sul-Americana 2024 – 3ª rodada do Grupo G>

Data: Terça-feira, 22 de abril de 2025>

Horário: 21h30 (horário de Brasília)>

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (Brasil)>