NOVO UNIFORME

Vaza imagem de suposta nova terceira camisa em homenagem a Rogério Ceni

Imagens começaram a circular nas redes sociais

Gabriel Rodrigues

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 18:04

Suposta nova camisa do São Paulo está circulando nas redes sociais Crédito: Reprodução

A terceira camisa que o São Paulo utilizará durante a temporada ainda é um mistério, mas uma foto do suposto novo uniforme está circulando nas redes sociais. A indumentária faz homenagem ao ex-goleiro Rogério Ceni, atual treinador do Bahia, e ídolo máximo do tricolor paulista. >

A imagem que vazou mostra um uniforme com cor predominantemente preta, gola com botão e detalhes em dourado, bem parecida com a que Ceni usou na conquista do Mundial de Clubes de 2005. O título completa 20 anos e é o tema da campanha da New Balance, fornecedora de material do clube.>