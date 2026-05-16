RECORDES DOS MUNDIAIS

Veja o ranking histórico dos jogadore mais velhor a marcar em Copas do Mundo

De Roger Milla a Cristiano Ronaldo, lista reúne atletas que desafiaram a idade e balançaram as redes no principal torneio do futebol mundial

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de maio de 2026 às 10:00

Roger Milla é o jogador mais velho a balançar as redes em uma Copa do Mundo Crédito: Reprodução/Fifa

Os gols em Copa do Mundo costumam eternizar jogadores, mas alguns atletas conseguiram alcançar marcas ainda mais impressionantes: balançar as redes em idade avançada no maior palco do futebol mundial. De Roger Milla a Cristiano Ronaldo, a lista abaixo reúne craques que desafiaram o tempo e entraram para a história das Copas como os jogadores mais velhos a marcar em Mundiais.