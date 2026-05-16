Veja o ranking histórico dos jogadore mais velhor a marcar em Copas do Mundo

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Pedro Carreiro
Publicado em 16 de maio de 2026 às 10:00
Os gols em Copa do Mundo costumam eternizar jogadores, mas alguns atletas conseguiram alcançar marcas ainda mais impressionantes: balançar as redes em idade avançada no maior palco do futebol mundial. De Roger Milla a Cristiano Ronaldo, a lista abaixo reúne craques que desafiaram o tempo e entraram para a história das Copas como os jogadores mais velhos a marcar em Mundiais.
Jogadores mais velhos a marcar em Copa do Mundo