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Veja o ranking histórico dos jogadore mais velhor a marcar em Copas do Mundo

De Roger Milla a Cristiano Ronaldo, lista reúne atletas que desafiaram a idade e balançaram as redes no principal torneio do futebol mundial

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de maio de 2026 às 10:00

Roger Milla — Camarões — 42 anos e 39 dias
Roger Milla é o jogador mais velho a balançar as redes em uma Copa do Mundo Crédito: Reprodução/Fifa

Os gols em Copa do Mundo costumam eternizar jogadores, mas alguns atletas conseguiram alcançar marcas ainda mais impressionantes: balançar as redes em idade avançada no maior palco do futebol mundial. De Roger Milla a Cristiano Ronaldo, a lista abaixo reúne craques que desafiaram o tempo e entraram para a história das Copas como os jogadores mais velhos a marcar em Mundiais.

Jogadores mais velhos a marcar em Copa do Mundo

Roger Milla — Camarões — 42 anos e 39 dias: Na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, Roger Milla se tornou o jogador mais velho a marcar na história dos Mundiais ao balançar as redes contra a Rússia, na derrota de Camarões por 6x1, pela fase de grupos. por Reprodução/Fifa
Pepe — Portugal — 39 anos e 283 dias: O zagueiro português marcou na vitória de Portugal por 6x1 sobre a Suíça, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, entrando para a lista dos jogadores mais velhos a fazer gol no torneio. por Reprodução/Fifa
Cristiano Ronaldo — Portugal — 37 anos e 292 dias: Cristiano Ronaldo deixou sua marca na estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2022 ao converter um pênalti na vitória por 3x2 sobre Gana, pela fase de grupos. por Reprodução/Fifa
Gunnar Gren — Suécia — 37 anos e 236 dias: Ídolo da seleção sueca, Gunnar Gren marcou na vitória por 3x1 sobre a Alemanha Ocidental, na semifinal da Copa do Mundo de 1958, disputada em casa. por Reprodução/Fifa
Cuauhtémoc Blanco — México — 37 anos e 151 dias: O experiente atacante mexicano marcou de pênalti na vitória por 2x0 sobre a França, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. por Reprodução/Fifa
Felipe Baloy — Panamá — 37 anos e 120 dias: Felipe Baloy entrou para a história ao marcar o primeiro gol do Panamá em Copas do Mundo, na derrota por 6x1 para a Inglaterra, na edição de 2018, na Rússia. por Reprodução/Fifa
Obdulio Varela — Uruguai — 36 anos e 279 dias: Capitão histórico do Uruguai, Obdulio Varela marcou na vitória por 4x2 sobre a Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1954, na Suíça. por Reprodução/Fifa
Martín Palermo — Argentina — 36 anos e 227 dias: Martín Palermo marcou um dos gols da vitória da Argentina por 2x0 sobre a Grécia, na fase de grupos da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.   por Reprodução/Fifa
Georges Bregy — Suíça — 36 anos e 152 dias: O meia suíço marcou no empate por 1x1 contra os Estados Unidos, na fase de grupos da Copa do Mundo de 1994. por Reprodução/Fifa
Olivier Giroud — França — 36 anos e 71 dias: Giroud garantiu a vitória da França por 2x1 sobre a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, com um gol decisivo nos minutos finais. por Reprodução/Fifa
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Roger Milla — Camarões — 42 anos e 39 dias: Na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, Roger Milla se tornou o jogador mais velho a marcar na história dos Mundiais ao balançar as redes contra a Rússia, na derrota de Camarões por 6x1, pela fase de grupos. por Reprodução/Fifa

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