OURO EM PARIS

Veja o salário da judoca medalhista Bia Souza como sargento do Exército

A campeã olímpica do judô feminino, Beatriz Souza, 26 anos, recebe R$ 5.125,50 por seu vínculo com o Exército Brasileiro.

Bia também recebe o Bolsa Atleta categoria Pódio. Segundo edital publicado no dia 22 de abril de 2024, a ginasta chega a receber R$ 15 mil no programa.

Bia divulga com frequência nas redes sociais imagens com o uniforme militar e já postou segurando um fuzil no Dia do Exército Brasileiro.