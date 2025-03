AO VIVO

Veja onde assistir de graça o jogo do Corinthians na Libertadores

Alvinegro enfrenta o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira (12)

Depois de perder por 3x0 no jogo de ida, o Timão precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença para se classificar. Um triunfo por diferença de três gols leva a decisão para os pênaltis. Confira informações sobre a partida: >

TV Globo para 12 estados: São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.>