ONÇA PINTADA

Veja quem é o Barcelona de Ilhéus, time sensação do Baianão 2024

Equipe do Sul da Bahia encara o Vitória na semifinal do estadual

Publicado em 10 de março de 2024 às 05:00

Hugo Moura é destaque do Barcelona de Ilhéus no Campeonato Baiano Crédito: João Aurélio

Assim como todo o Brasil, Ilhéus é uma das cidades na Bahia que mais respira o futebol brasileiro. Ou melhor, o futebol baiano. Lar do tradicional Colo-Colo, o município localizado no litoral sul do estado agora vê o emergente Barcelona galgar novos rumos a cada temporada. Contra o Vitória, neste domingo (10), a equipe volta pela segunda vez em sua história a disputar a semifinal do Campeonato Baiano.

Para o executivo de futebol do Barcelona de Ilhéus, Armando Filho, o que levou o time às semifinais do baiano foi o seguimento do planejamento proposto antes do início da temporada.

"Eu fui contratado em agosto do ano passado, com esse objetivo de levar o Barcelona ao calendário nacional. Fizemos contratações pontuais, atletas campeões em várias competições, com espírito vencedor. Eu já venho com esse espírito desde o Atlético de Alagoinhas, onde a gente foi campeão em 2021 e bicampeão em 2022. Graças a Deus, conseguimos o objetivo”, disse.

Durante a primeira fase do Baianão 2024, o Barcelona conseguiu terminar na terceira colocação. Foram cinco vitórias, três derrotas e apenas um empate, para a Juazeirense, na estreia da temporada.

Para esta temporada, o técnico Betinho comanda um elenco modesto, mas com a qualidade necessária para fazer frente aos adversários no Baianão. O plantel conta com o goleiro Thiago Passos e o zagueiro Jaques, destaques pelo Itabuna no estadual do ano passado, o experiente meia Alan Mineiro, ex-Corinthians, entre outros.

O Barcelona também conta com o líder em desarmes do Baianão. Aos 24 anos, o lateral Hugo Moura foi titular em todos os nove duelos da primeira fase, sendo o jogador de linha que mais atuou pela equipe na temporada. Além disso, lidera o ranking de desarmes em uma única partida desta edição: foram oito vezes na vitória por 1x0 sobre o Jacuipense.

“Feliz com o meu desempenho no estadual, mas sempre buscando melhorar. Agora, é continuar com esse mesmo foco, ajudando meus companheiros, para que possamos alcançar os nossos objetivos na competição”, falou.

HISTÓRICO

O Barcelona de Ilhéus foi fundado em 2019 e logo se filiou à Federação Baiana de Futebol. No ano seguinte, a equipe jogou a segunda divisão estadual pela primeira vez. No entanto, o rendimento do time não foi suficiente para que terminasse dentro da zona de classificação para a elite.

Foi a partir da gestão e dos investimentos no futebol que a primeira conquista veio. Em 2021, a Onça se sagrou campeã da Série B do Baianão, garantindo o acesso. Embalado pelo novo patamar alcançado, o time não deixou a desejar na sequência. Logo no primeiro ano entre as 10 melhores equipes da Bahia, terminou a fase de grupos entre os quatro primeiros, acima da dupla Ba-Vi.

O bom desempenho no torneio estadual veio com uma campanha de quatro vitórias, dois empates e três derrotas na primeira fase. Na semifinal, a equipe acabou sendo eliminada. Em 2023, o Barcelona teve uma campanha de duas vitórias, quatro empates e três derrotas na primeira fase, ficando de fora da fase final do torneio.